CHP’ye geçen belediyenin elektriği kesildi

Haber Merkezi

Dersim’in Mazgirt ilçesinde AKP’den CHP’ye 45 milyon 534 bin lira borçla geçen belediyenin elektrikleri kesildi. Elektrik sağlayıcı firma, belediyenin 5 yıl boyunca ödemediği 1 milyon 291 bin 425 liralık elektrik borcu nedeniyle ilçeye su sağlayan 5 kuyu suyu pompası ile klorlama makinesinin elektriğini kesti.

Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, “Belediyenin 1 milyon 475 bin elektrik borcu var şu ana kadar kimse gelmemiş. 14 günlük bir başkanım. Yetkililere ‘AKP’deyken gelmediniz şimdi biz geldik diye hemen bizi sıkıştırmaya çalışıyorsunuz’ dedim. ‘Dünya kadar borçla devraldık. Ekonomik sıkıntılarımız var. Biraz sabırlı olun, bir yerden bir ödeme bekliyoruz, eğer olursa bir şekilde telafi etmeye çalışacağız. Tabii ben de bu sırada kurumun borçlarını ödedim. Ama sondajların borcu duruyor. Elektrik, su pompalarının duruyor. Bize direkt kesileceğini talimat veriyor. Kurumun elektriği var. Pompaların elektriklerinde sıkıntı var. Kaymakam talimat vermişti galiba. Vali bey aramış. TEDAŞ’tan beni aradılar. Tekrar elektriği bağlayacaklarını söylediler” ifadelerini kullandı.