CHP’ye göre fark 4 puanı geçti

POLİTİKA SERVİSİ

CHP’li yöneticiler seçim sonrası yürütülen politikaların CHP ile AKP arasında yaklaşık 2 puanlık farkı artırdığını söylüyor.

Duvar’da yer alan habere göre parti kulislerine yansıyan anketlere göre iki parti arasındaki 2 puanlık fark iki ayda iki katına çıkarak 4’ü geçti.

Partide "sokağın sesini dinleyen", "o sesin daha da yükselmesi için çalışan" CHP’nin yeni dönem politikalarının bu farkı her geçen gün daha da artıracağına inanılıyor.

Öte yandan DEM Parti’nin kazandığı Hakkari Belediyesi’ne kayyım atanması ve belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış’ın tutuklanmasına yönelik tartışmalar sürüyor.

AKP Amasya Milletvekili Haluk İpek Meclis’te yaptığı konuşmada, DEM Parti’nin hakkında çeşitli soruşturma ve davalar bulunan kişileri kaos çıkartmak amacıyla aday gösterdiğini iddia etti.

2023 seçimlerinde aday gösterilen daha sonra kesinleşen cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Can Atalay için de, “Can Atalay’ın aday yapılması alacağı cezanın bilinmesinden dolayıydı” diyen İpek, mazbatası verilmek istenmeyen Van Belediye Başkanının durumunun da aynı olduğunu iddia etti. İpek’e birçok DEM Partili milletvekili “Sen mahkeme misin?” diye tepki gösterdi. İpek ise “30 civarında kriminal ceza alma ihtimali olan kişiler DEM Parti tarafından aday gösterilmiştir” dedi. P