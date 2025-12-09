CHP’ye HSK’den ret: Eti Maden iddiasına soruşturma yok

TBMM Genel Kurulu’nda başlayan bütçe maratonunda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasında İBB operasyonlarını da gündeme getirdi. İddianamedeki suçlamaların temellendirilemediğini kaydeden Özel, “Bu kadar eşitsizliğin karşısında susulamaz” diyerek AKP’nin süreçteki tutumunu eleştirdi.

İddianamenin dilini eleştiren ve iddianamede kullanılan ifadelerin, "Başsavcılık açıklamaları kısa, net, yapılacak yargılamayı yönlendirmeyecek şekilde olur” ilkesine aykırı olduğunu belirten Özel, “HSK'nin dönüp bu Başsavcıya bakması lazım" dedi.

"HERKES HESAP VERECEK"

CHP lideri Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) yapılan başvurunun reddedildiğini de bütçe görüşmelerinde açıkladı. Bütçe konuşmasında Özel, AKP sıralarına dönerek, “HSK'ye daha bugün ya, bugün, kendisiyle ilgili yaptığımız başvuru değerlendirme dışı, değerlendirme dışı. Gün gelecek, herkes bağımsız yargı önünde hesap verecek” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA TALEBİ

CHP’nin başvurusunun, "Gürlek’in Eti Maden Yönetim Kurulu üyeliği” ile ilgili olduğu belirtildi. CHP şikayet başvurusunda, “Gürlek’in Cumhuriyet savcılığı göreviyle bağdaşmayan özel görev üstlendiğini” savunarak, “Akın Gürlek hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmasını” talep etti. CHP’nin başvurusunda öte yandan, “Yukarıda açıklanan ve resen gözetilecek nedenlerle şikâyet edilenler hakkında gerekli adli ve idari soruşturmanın yürütülerek, sonunda yaptırım uygulanmasını vekâleten talep ederim" denildi.

Başvuru, 8 Aralık’ta yanıtlandı. CHP’nin talebine HSK tarafından reddedildi.