CHP’ye kayyum ekonomiye de darbe indirdi

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, CHP için Mutlak Butlan kararının çıkmasının ardından sert düştü. Dün akşam saat 17.40 sırasında endeksteki düşüş yüzde 6’yı geçti. Bankacılık endeksinde ise gerileme yüzde 8’i aştı.

Düşüşün ardından devre kesici çalıştı. Güne 14 bin 40,06 puanla başlayan BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,05 düşüşle 13 bin 164 puanla kapattı. Bankacılık endeksi ise yüzde 8,6 geriledi.

Kararın ardından döviz piyasalarında da sınırlı hareketlilik yaşandı. Dolar/TL 45,61 seviyesinden işlem görürken, avro/TL yüzde 0,15 artışla 53,07 TL ve gram altın yüzde 0,70 düşüşle 6 bin 613 TL’den alıcı buldu.

Türkiye’nin dış borçlanma maliyetleri açısından takip edilen 5 yıllık risk primi (CDS) göstergesi 250 baz puana çıktı.

MERKEZ DÖVİZ SATIŞI YAPIYOR

Sermaye Piyasaları Uzmanı İris Cibre, mutlak butlan kararının ardından piyasada yaşanan hareketliliğin zaten kırılgan olan ülke ekonomisinin daha da kırılgan bir hale geldiğini vurguladı. Cibre’nin değerlendirmeleri şu şekilde:

“Bu kararla birlikte piyasada ilk aşama yüksek tepkiler görüldü. Kararın ardından, Borsa İstanbul’da yüzde 6, vadeli piyasada yüzde 10’luk kayıp yaşadı. Alınan kararın etkilerinin devam etmesi olası. Off shore forwardlarda faizlerde 8 puanın üzerinde yükseliş hareketi var, yüzde 40 seviyelerinin üzerine attı. Bu da Merkez Bankası’nın kuru tutmak için güçlü döviz satışı yaptığını gösteriyor. Öte yandan kredi risk priminde (CDS) de 5 baz puan yükseliş ile 250 baz puana yükseldi.

Savaştan öncesine dönersek bile gidişat zora girmişti. Savaşla birlikte hem cari açık hem enflasyonda ve beklentilerinde yaşanan yükseliş hem de ekonomide yavaşlama beklentileri ile ekonomi iyice kırılgan hale gelmişti. Bu kırılganlığı daha artıracak bir gelişme. Yabancı yatırımcı menkul kıymet girişine, cari açıktaki artış sebebiyle, sıcak bakmıyordu. Merkez Bankası savaşla birlikte 49,8 milyar dolarlık satış yapmıştı. Nisan itibarıyla bunun 24 milyar dolarını geri toplamıştı. Ancak daha fazlası olmuyordu. Cari açık ve enflasyonun kur üzerinde baskı yapma riski ile yabancı yatırımcı çıktığı kadarını geri getirmiyordu ve carry için de iştahı yeterince oluşamamıştı. Merkez Bankası’nın kuru sonuna kadar tutmaya çabalayacağı bir gerçek. Kur tarafı için önemli olan yurtiçi yerleşikler bu duruma nasıl tepki verecek. Fakat, tümden bakıldığında, kırılgan olan ekonomi daha da kırılgan hale gelebilir.”

EKONOMİ YÖNETİMİNİN İŞİ ZORLAŞACAK

Prof. Dr. Serap Durusoy da kararın ekonomiye etkisini değerlendirerek “Karar sermaye çıkışına, borsa ve döviz kurlarında ani dalgalanmalara ve risk priminin yükselmesine neden olacak. Kurdaki dalgalanmayı bastırmak için rezervler yakılacak. Sıcak para arayışını sürdüren ekonomi yönetiminin işi zorlaşacak. Karar sıcak para girişlerinin yavaşlamasına neden olacak” ifadelerini kullandı.