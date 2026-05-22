CHP’ye mutlak butlan şoku: Kalemizi terk etmeyeceğiz

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, her iki kurultay hakkında da ‘Mutlak butlan’ kararı verdi. Kararın ardından, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38’inci Olağan Seçimli Kurultay, hükümsüz sayıldı.

İptal edilen 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultayın ardından gerçekleştirilen tüm olağan ve olağanüstü kurultayların da iptaline hükmedildi. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu dönemindeki parti organlarının görevlerine aynen devam etmeleri yönünde de karar aldı. Mahkeme, 8 Ekim 2023 tarihli CHP İstanbul İl Kongresi’nde alınan tüm kararların da “Mutlak butlan” tespiti ile iptali yönünde karar yazdı.

KILIÇDAROĞLU GÖREVE

4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay ile göreve gelen Genel Başkan Özgür Özel’in, Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin, Parti Meclisi Üyelerinin ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılacağı belirtildi. Kasım 2023 tarihli kurultay öncesi görevde bulunan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin karar kesinleşinceye kadar tedbiren görev üstleneceği bildirildi.

GENEL MERKEZ’E ÇAĞRI

Kararın ardından ilk tepkiyi BirGün Gazetesi’ne veren CHP kurmayları, “Kararı tanımıyoruz” diye konuştu. CHP’liler, “Kalemiz” olarak nitelendirdikleri CHP Genel Merkezi’nden ayrılmayacaklarını duyurdu.

CHP Ankara İl Başkanlığı da parti üyelerine, "Genel Merkez'de toplanma" çağrısında bulundu. Açıklamada, "Omuz omuza, tek yürek, demokrasiye, dayanışmaya ve halkın iradesine sahip çıkmak için herkesi Genel Merkezimize davet ediyoruz" denildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Özel’in olağanüstü toplantıyı, bir röportaj sırasında okuduğu öğrenildi. Kararın CHP Genel Merkezi’ne tebliğ edilmesinin ardından CHP Lideri Özgür Özel, kurmayları ile olağanüstü toplantıya geçti. Özel’in, tüm programlarını iptal ettiği duyuruldu.

“İRADEYE ZİNCİR VURULAMAZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut ise kararın ardından sosyal medya paylaşımı yaptı.

Bulut, “CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel’dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır” cümlesiyle bitirdiği paylaşımında, şunları kaydetti:

CHP Genel Başkanı, Kurultay’da delegenin hür ve bağımsız iradesiyle seçilir. Bunu hiçbir güç, hiçbir makam, hiçbir müdahale değiştiremez. Adliye koridorlarında, masa başı senaryolarla delegenin iradesine yön verme cüretine kalkışanlar, yalnızca hukuku değil CHP’nin 100 yıllık demokrasi geleneğini de açıkça yok saymaktadır. CHP’nin sahibi saraylar, kapalı kapılar ardındaki kirli hesaplar ya da bürokratik oyunlar değildir. CHP’nin sahibi örgüttür, delegedir, halktır. Kurultay iradesi neyse meşruiyet odur. Onun üstünde hiçbir makam, hiçbir güç yoktur ve olamaz. Bu parti dün de iradesine zincir vurulmasına izin vermedi, bugün de vermeyecektir.”

YURTTAŞLARDAN TEPKİ

CHP Genel Merkezi’nin çağrısına uyarak genel merkeze gelen yüzlerce yurttaş da “Partimizde kayyum istemiyoruz” sloganı attı. Parti otobüsü, “Kayyuma karşı” parti binasının girişine çekildi. CHP Genel Merkezi önünde toplanan yurttaşlar, “Genel Başkanımız Özgür Özel’dir. Delegenin iradesini hiçe sayıp mahkeme kararıyla partiye gelenleri tanımıyoruz” tepkisini gösterdi.