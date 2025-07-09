CHP’ye tezkere kıskacı: Yasama-konuşma

31 Mart 2024’te aldığı oy itibarıyla Türkiye’nin birinci partisi konumuna yerleşen CHP’ye yönelik baskılar, “Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik” tezkereler ile daha da derinleşti. CHP’nin 135 milletvekilinden 61’i hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hazırlandı. TBMM Başkanlığı’na 26’ncı, 27’nci ve 28’inci Yasama Dönemlerinde CHP Milletvekilleri hakkında sunulan toplam tezkere sayısının 240 olduğu belirtildi.

BirGün’ün ulaştığı 26’ncı ve 27’nci Yasama Dönemi tezkerelerinin detayları, ana muhalefet partisine yönelik baskının boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yalnızca CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, CHP Grup Başkanvekilliği dönemini kapsayan 26 ve 27’inci dönemlerde toplam 13 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hazırlanması dikkati çekti.

CUMHURBAŞKANINA HAKARET

CHP TBMM Grup Başkanlığı’nın talebi üzerine, TBMM 28’inci Yasama Döneminde Karma Komisyon Başkanlığı’na gönderilen Cumhurbaşkanlığı Tezkerelerinin dökümü hazırlandı. CHP milletvekillerine yönelik yasama dokunulmazlıkları hakkındaki tezkerelerin 63’ünün, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla hazırlandığı öğrenildi.

ÖZEL’İN TEZKERELERİ

CHP lideri Özgür Özel’in yasama dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla 26 ve 27’nci Yasama Dönemlerinde hazırlanan 63 Cumhurbaşkanlığı Tezkeresinin detayları da paylaşıldı. Özel hakkında, tamamı, “Eleştiri sınırları içinde” değerlendirilebilecek konuşmaları nedeniyle TBMM Başkanlığı’na gönderilen tezkerelerdeki suç isnatları şöyle sıralandı:

• Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet: 3 tezkere.

• Mala Zarar Verme ve Bu Suça Yardım Etme: 1 tezkere.

• Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret Etme: 1 tezkere.

• Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret Etme: 3 tezkere.

• Kamu Malına Zarar Verme: 1 tezkere.

• Cumhurbaşkanına Hakaret Etmek: 2 tezkere.

• Hakaret: 1 tezkere.

• Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit, Suç İşlemeye Tahrik: 1 tezkere.

ANAYASAL HAKKA FEZLEKE

CHP milletvekilleri hakkında, “Anayasal hakları kısıtladığı” ve “AKP’ye muhalefet suçu haline dönüştürüldüğü” gerekçesiyle tartışılan 2911 Sayılı Kanun’a muhalefet gerekçesiyle hazırlanan fezleke sayısı da 10 oldu. Hakkında, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçunu düzenleyen 2911’den Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hazırlanan CHP’liler, Özgür Özel, Kadim Durmaz, Mahmut Tanal, Tuncay Özkan, Sezgin Tanrıkulu, Murat Emir, Yaşar Tüzün olduğu bildirildi.