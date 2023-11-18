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Christoph Daum, A Milli Takım kampını ziyaret etti

Ajans Haberleri
  • 18.11.2023 17:40
  • Giriş: 18.11.2023 17:40
  • Güncelleme: 18.11.2023 17:40
Kaynak: AA
Christoph Daum, A Milli Takım kampını ziyaret etti

Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da teknik direktörlük yapan Christoph Daum, hazırlık maçı için Almanya'da bulunan A Milli Takım kampını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre bu akşam Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak A Milli Takım'ın Berlin'de kamp yaptığı otele gelen Daum, TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile bir araya geldi.

Daum, Montella'ya milli takım görevinde başarılar dilerken, görüşmenin ardından Alman teknik adama, futbolcuların imzaladığı Türkiye forması hediye edildi.

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