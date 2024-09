Christoph Daum için Köln Stadyumu’nda tören düzenlendi



Türk futbolunda iz bırakan ve 25 Ağustos’ta hayatını kaybeden Alman çalıştırıcı Christoph Daum için Almanya’da cenaze töreni düzenlendi. Köln Stadyumu’nda yapılan törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, eski futbolculardan Volkan Demirel, Tuncay Şanlı, Selçuk Şahin, Can Arat, Recep Biler ile futbol dünyasından çok sayıda isim katıldı.



Fenerbahçe’ye olan bağlılığını her zaman hatırlayacağız"

Anma töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Christoph Daum’un Fenerbahçe ve Türk futboluna iz bıraktığını söyledi. Ali Koç, "Bugün hepimiz büyük bir lidere veda etmek için toplandık. En önemlisi mesleğinde tarih yazan, profesyonelliği ile de birçok insanın kalbine dokunan bir insandı. Daum’un Türkiye’deki kariyeri başarılarla doluydu. 3 kulüpte hizmet ettiği toplam 7 sezonda 3 lig şampiyonluğu, 3 de kupa kazandı. Kulübümüz onun liderliğinde geçirdiği dört sezon boyunca arka arkaya lig şampiyonlukları yaşadı ve iki şampiyonluğu da dramatik bir şekilde son hafta maçlarında kaybetti. Kısacası Christoph, Türk futboluna hak ettiği bir iz bıraktı ve adını Fenerbahçe’nin tarihine güçlü bir şekilde yazdırdı. Bir teknik direktör olarak olağanüstü niteliklere sahip gerçek bir liderdi. Son derece çalışkan, kendini takımına adamış, tutkulu, disiplinli bir teknik direktördü. Hem ekibinden en iyi performansı hem de oyuncularından bireysel olarak en iyi performansı ortaya çıkarma becerisine sahipti. Bugün Fenerbahçe’yi çalıştırdığı dönemden bazı oyuncuları, efsanevi teknik direktörlerine saygıyla veda etmek için buradalar" dedi.



Daum, akıl hocası ve harika bir öğretmendi"

Christoph Daum’un, takım çalışması, dayanıklılık ve dürüstlük gibi değerleri benimseyen bir teknik direktör olduğunu belirten Başkan Koç, "O bir akıl hocası ve harika bir öğretmendi. Takımı motive edecek ve özellikle çok önemli maçlarda en iyi sonuçları ortaya çıkaracak alışılmışın dışında yöntemleri ve yaklaşımları vardı. Fakat harika kariyerinin yanı sıra harika liderliği ve hepsinden önemlisi müthiş hikayeleri de var. Hangi takımı desteklediğine bakılmaksızın Türk halkı tarafından çok sevildi ve saygı duyuldu. Peki neden bu kadar çok sevildi? Çünkü Türkiye’ye adanmıştı. Ülkemizin değerlerine bağlıydı, tarihimizi biliyor, insanımızı anlıyordu. Türkçe konuşmaya çaba gösteriyor, İstiklal Marşımızı söylüyordu. İster ülkemizde çalışsın ister çalışmasın Türkiye’den tüm gelişmeleri almak için hep bağlı kalıyordu. O gerçek bir Türk dostuydu ve halkımız onu ayrı bir yere koyuyordu. Onu herkesten ayıran en önemli şey; Dünya tarihinin en büyük liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk’e ve değerlerine olan sevgisi, saygısı ve sarsılmaz bağlılığıydı" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile sürekli iletişim halindeydi"

Sarı-lacivertli taraftarların Daum’a büyük bir saygı duyduğunu da aktaran Ali Koç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

İkinci vatanı olan ülkemizde Fenerbahçe ile sürekli iletişim halindeydi. Fenerbahçe’de görev yaptığı dört sezonun tamamında ben yönetim kurulu üyesiydim. Daha sonra ben başkan oldum. İletişimde kalmaya devam ettik. Kendisini Almanya’da gördüm ve telefonda da görüştük. Fenerbahçe’ye o kadar bağlıydı ki son sosyal medya paylaşımlarından biri Fenerbahçe hakkındaydı. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümüzde seçimimiz vardı. Christoph’un Fenerbahçe’de çalıştığı dönemde başkanlığını yapan Sayın Aziz Yıldırım’a karşı yarışıyordum ve kendisi ikimize de başarılar dilediği ve bizi bir arada görmekten mutlu olduğunu belirttiği bir paylaşım yapmıştı. Hem kişisel hem de profesyonel bir ilişkimiz vardı. İnanın bana yapabilseydim, başkanlığım sırasında onu üçüncü kez Fenerbahçe teknik direktörü olarak görmeyi çok isterdim. Gerek yönetim kurulu üyesi gerekse başkan olarak onun dostluğunu, Fenerbahçe’ye olan bağlılığını ve paha biçilemez rehberliğini her zaman hatırlayacağız. Christoph, sen Fenerbahçe taraftarları tarafından her zaman büyüklüğünle, muhteşem zaferlerinle, şampiyonluklarınla, kupalarınla ve aynı zamanda muhteşem insani özelliklerinle hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun. Daum ailesine bu zorlu günlerde sabır ve güç diliyorum."