Christopher Nkunku transferi askıya alındı

Fenerbahçe, transfer gündeminde yer alan Christopher Nkunku için yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Milan'ın yüksek bonservis beklentisi nedeniyle bu ismi an itibariyle askıya aldı.

"DÜŞÜK BİR İHTİMAL"

Ayrıca Nkunku'nun şu anki planının Milan'da kalmak olduğu ve transfer ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı.

Dün yine Sky Sports'a konuşan Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Nkunku'yla ilgili "Transfer dönemindeyiz, çok fazla spekülasyon var. O hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda geliştiğini gördük. Son maçta attığı iki golün ona öz güven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.