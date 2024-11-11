Christopher Nolan'dan yeni film: Anne Hathaway ve Zendaya kadroda

Dünyanın en ünlü yönetmenlerinden ve son filmi 'Oppenheimer' ile 'en iyi film' ve 'en iyi yönetmen' dahil toplam 7 dalda oscar kazanan Christopher Nolan, yeni filmi için hazırlıklara başladı.

Başrolünde Matt Damon ve Tom Holland'ın yer aldığı filmin kadrosuna son olarak Anne Hathaway ile Zendaya dahil oldu.

Zendaya ile Anne Hathaway'in filmdeki rollerine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Universal Pictures üstlenecek.

Filmin 17 Temmuz 2026'da IMAX formatıyla vizyona girmesi bekleniyor. Filmin çekimlerine 2025 yılının başlarında başlanması bekleniyor ancak ayrıntılar gizli tutuluyor.