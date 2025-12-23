Christopher Nolan'ın 'The Odyssey' filminden ilk fragman yayınlandı

Christopher Nolan imzalı The Odyssey filminden ilk fragman paylaşıldı.

Film, Truva Savaşı’nın ardından eve dönüş yolculuğuna çıkan Odysseus’un uzun ve zorlu serüvenini konu alıyor.

Universal, geçen aralık ayında filmin “dünyanın dört bir yanında, tamamen yeni IMAX film teknolojisi kullanılarak” çekileceğini açıklamıştı.

Christopher Nolan’ın son büyük filmi Oppenheimer, 2024’te yedi Oscar kazanmıştı.

Nolan, 2023’te Variety’ye verdiği röportajda Oppenheimer sonrası hangi projeyi yapacağından emin olmadığını ancak şunları söylediğini aktarmıştı:

“Ne yaparsam yapayım, ona tamamen sahip olduğumu hissetmeliyim. Bana özgü ve orijinal olmalı. Fikir başka bir yerden gelse bile, klavyede parmaklarımdan geçmeli ve sadece benim gözlerimden çıkmalı.”

FRAGMANDA NELER YER ALIYOR?

Fragmanda Odysseus’un ordusuyla birlikte gemi kazası geçirdiği ve tehlikelerle dolu bir yolculuk sırasında evine ulaşmaya çalıştığı görülüyor.

Fragmanda askerleriyle birlikte ünlü Truva Atı’nın içinde yer aldığı sahneler de dikkat çekiyor.

Odysseus’un karada yürüdüğü, denizlerde yol aldığı ve mağaralardan geçtiği sahnelerde, gölgeler arasından beliren ürkütücü derecede büyük bir yaratık da göze çarpıyor.

OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Odysseus’a Matt Damon hayat verirken, Damon’a Anne Hathaway, Zendaya, Tom Holland, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, Mia Goth, Benny Safdie, Jon Bernthal, John Leguizamo ve daha birçok isim eşlik ediyor. Filmin senaryosunu yazan ve yönetmen koltuğunda oturan Nolan, yapımcılığı da eşi Emma Thomas ile birlikte üstleniyor.

The Odyssey, 17 Temmuz’da sinemalarda gösterime girecek.