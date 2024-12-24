Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu belli oldu

Christopher Nolan'ın yeni filminin konusu ve vizyon tarihi belli oldu.

Nolan'ın yeni filmi ise Homeros'un Odesa destanı olacak.

Destan Yunan kahramanı Odesa'nın ve onun Truva'nın düşmesinden sonra evine yaptığı dönüş yolculuğunu konu ediniyor.

On sene süren Truva Savaşı'ndan sonra Odesa evinin bulunduğu İthake’ye dönmesi bir on sene daha alır.

Universal Pictures'ın yaptığı açıklamaya göre Nolan'ın yeni filminin 'The Odyssey' ismiyle yayınlancağı belirtildi.

IMAX teknolojisiyle izleyiciyle buluşacak olan filmin, 17 Temmuz 2026'da vizyona gireceği belirtildi.

Universal Pictures'ın sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım şu şekilde: "The Odyssey, yepyeni IMAX film teknolojisi kullanılarak dünyanın dört bir yanında çekilen efsanevi bir aksiyon destanı. Film, Homeros'un kurucu destanını ilk kez IMAX film ekranlarına taşıyor ve 17 Temmuz 2026'da her yerde sinemalarda gösterime giriyor."

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026. — Universal Pictures (@UniversalPics) December 23, 2024

OYUNCU KADROSUNDA HANGİ İSİMLER VAR?

Filmin başrolünde Matt Damon ve Tom Holland yer alırken kadroya Anne Hathaway ile Zendaya'nın da dahil olduğu açıklanmıştı.

Senaryosunu Nolan'ın kaleme aldığı filmin yapımcılığını Universal Pictures üstlenecek.