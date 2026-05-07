Chromas 13 Mayıs'ta Kadıköy’deki Surp Levon Kilisesi’nde konser verecek

Başak Doğan yönetimindeki Chromas, uzun süredir beklenen kilise konserini duyurdu. 13 Mayıs’ta Kadıköy’deki Surp Levon Kilisesi’nde gerçekleşecek konserde koro; repertuarına yeni eklediği sürpriz eserlerin yanı sıra, mekânın akustiğine özel olarak şekillenen seçkisini dinleyiciyle buluşturacak.

Farklı mekânlarda geliştirdiği performans diliyle tanınan Chromas, bu konserde de insan sesinin sınırlarını; çok katmanlı armoniler, ritmik yapı ve anlık etkileşimlerle keşfetmeye devam ediyor.