Chromas 7 Mart'ta konser verecek

Özgün tınıları ve sahne kurgusuyla koro müziğini çağdaş bir performans deneyimine dönüştüren Chromas, 7 Mart’ta ilk kez İstanbul ParibuArt sahnesine konuk oluyor. Başak Doğan yönetimindeki koro; yakın armoniler, beatbox ritimleri, sürpriz konuklar ve doğaçlama anlarla şekillenen repertuarını izleyiciyle buluşturacak. Vocal Painting metoduyla seyirci etkileşiminin de yer alacağı konserin biletleri Biletix ve ParibuPass üzerinden satışta.

KORONUN İÇİNE DAVET EDEN SAHNE KURGUSU

Sahne üzerindeki aktüel handycam kullanımı sayesinde izleyici, performansı adeta koronun içindeymiş gibi deneyimliyor. Şefin anlık yönlendirmeleri, yüz ifadeleri ve koristlerin dinamizmi büyük ekrana yansırken, müziğin sahnedeki enerjisi tüm detaylarıyla görünür hale geliyor.

CHECHE – GÖKÇE GÜRÇAY İLE AYKIRI RİTİMLER, ENERJİ FIŞKIRAN ANLAR

Gevende ile tanınan, sahnede enerjisi taşan ve “aykırı” performans diliyle fark yaratan davulcu CheChe (Gökçe Gürçay), gecede birçok eserde Chromas’a eşlik edecek. Vokal dokularla çarpışan ritimler, konserin temposunu yükseltirken sahneye ekstra bir canlılık katıyor.

IŞIK VE SES TASARIMIYLA BÜTÜNLEŞEN ÇOK KATMANLI BİR PERFORMANS

Işık ve ses olanaklarının maksimum düzeyde kullanıldığı konser, koro deneyimini klasik sahne anlayışının ötesine taşıyor. Chromas’ın ParibuArt’ta ilk kez gerçekleştireceği bu performans, mekânla kurduğu bütüncül ilişki sayesinde izleyiciyi çok katmanlı bir işitsel ve görsel atmosferin içine çekiyor.

ANLIK YARATIM: VOCAL PAİNTİNG İLE DOĞAÇLAMA MÜZİK

Türkiye’de yalnızca Başak Doğan tarafından uygulanan Vocal Painting (VoPa) metodu, konserin en dikkat çekici bölümlerinden birini oluşturuyor. Şefin anlık işaretleriyle şekillenen doğaçlama müzik, seyirciyi performansın aktif bir parçası haline getiriyor ve her konseri benzersiz kılıyor.