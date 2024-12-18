CIA Direktörü Burns, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'a gidecek

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns'un, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve ateşkes müzakerelerindeki son durumu görüşmek üzere bugün Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği bildirildi.

Axios haber sitesinin İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, CIA Direktörü Burns'un, Doha'da Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya geleceği belirtildi.

Haberde, Burns'un, Katar Başbakanı Al Sani ile İsrail ve Hamas arasındaki dolaylı müzakerelere ilişkin son durumu ele alacağı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, 16 Aralık'ta, "kısıtlı yetkilere" sahip bir İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğini aktarmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını” duyurmuştu.

Hamas da dün yaptığı yazılı açıklamada, Katar’da, ateşkes için yapılan görüşmelerin "ciddi ve olumlu” olduğunu, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini ifade etmişti.​​​​​​​

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki ateşkes görüşmeleri için Kahire’ye gideceğine ilişkin haberleri yalanlamıştı.