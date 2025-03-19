CIA Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Genel Merkezi yakınlarında silahlı bir kişinin havaya ateş açması nedeniyle kurum binası, polis ve SWAT birimleri tarafından kuşatıldı.

ABD medyasına yansıyan bilgilere göre, silahlı bir saldırganın havaya ateş açması ve CIA'ye yönelik sözlü tehditleri nedeniyle kurumun Virginia eyaleti sınırları içinde kalan merkez binası, polis, bomba imha ekipleri ve SWAT birimlerince ablukaya alındı.

Fairfax İlçe Polisi, CIA Genel Merkezi'ne sadece iki blok ötede gerçekleşen olay nedeniyle, binanın giriş çıkışlarının tutulduğunu ve etrafından geçen yolların trafiğe kapatıldığı bilgisini paylaştı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, başkent Washington yakınlarındaki CIA merkezinin çevresinde zırhlı polis araçları ve bomba imha ekiplerinin çalışma yaptığı gözlendi.

Görgü tanıklarının, havaya ateş açarak tehditler savurduğunu iddia ettiği şüphelinin akıbeti hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.