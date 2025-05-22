CIA Genel Merkezi'nde hareketli dakikalar: Ateş açıldı, 1 gözaltı

ABD’nin Virginia eyaletinde bulunan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Genel Merkezi girişinde dur ihtarına uymayan sürücü nedeniyle ateş açıldı.

Adı açıklanmayan kaynaklar, sürücünün güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındığını belirterek, sürücünün içki etkisinde araç kullandığı için ceza geçmişi olduğu belirtildi.

Güvenlik güçlerinin açtığı ateşte sürücünün vurulup vurulmadığı bilinmezken, aracın CIA yerleşkesinin içine girmediği ve hiçbir güvenlik görevlisinin yaralanmadığını belirtildi.

Olay sonrası CIA yerleşkesi kilit altına alınırken, çevredekiler yollar trafiğe kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Bugün ABD'nin başkenti Washington’da silahlı saldırı düzenlenmiş ve saldırıda İsrail’in Washington Büyükelçiliği’nde görevli 2 kişi yaşamını yitirmişti. Washington Metropolitan Polis Şefi Pamela A. Smith de saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıklamıştı. Rodriguez'in gözaltına alındığını aktaran Smith, şüphelinin gözaltına alındıktan sonra "Özgür Filistin" diye bağırdığını ifade etmişti. Bu nedenle ABD'de kolluk güçleri teyakkuzda.