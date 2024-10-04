CIA yeni ‘casuslar’ arıyor: Hedefte Çin ve İran var

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Rusya’da çevrimiçi ortamlardan muhbir ağını genişleten ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Çin, İran ve Kuzey Kore’de muhbir toplamak için yeni bir girişim başlattı. CIA X, Facebook, Instagram, Telegram, LinkedIn ve Dark Web’deki sayfaları üzerinden kişilerin kendileriyle nasıl iletişim kurabileceğini gösteren broşürler yayımladı.

Broşürler Çince, Farsça ve Korece olarak yayımlandı. CIA’den bir sözcü “Benzeri broşürler kullanarak Rusya’daki birçok kişiye ulaştık. Diğer otoriter rejimlerdeki bireylerin de bize ulaşabileceklerini bilmelerini istiyoruz” dedi. Söz konusu platformlar üzerinden kendileriyle güvenli şekilde nasıl iletişim kurulabileceğine dair bilgilerin paylaşıldığını kaydeden sözcü, CIA’in artan devlet baskısı ve küresel gözetime uyum sağladığını da sözlerine ekledi.

Çin Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu, ABD’yi Çin’e karşı “organize ve sistematik” bir ‘algı operasyonu’ yürütmekle suçladı. Pengyu, “Çin halkı ile Çin Komünist Partisi arasını açmaya yönelik tüm girişimler, başarısız olacaktır" dedi.