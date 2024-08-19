Çiçek aşısı nedir? Çiçek aşısı hala yapılıyor mu? Türkiye'de çiçek aşısı var mı?

Çiçek aşısı maymun çiçeği virüsünün (mpox) dünya çapında görülmesiyle birlikte tekrar gündeme geliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) maymun çiçeği virüsü hakkında küresel ölçekte uyarı yayınlamasının ve çiçek aşısı yaptıranların, maymun çiçeği virüsünden korunma ihtimalini arttırdığıyla ilgili açıklamaların yapılması üzerine yurttaşlar çiçek aşısı hala yapılıyor mı, Türkiye'de çiçek aşısı var mı sorularını araştırıyor.

ÇİÇEK AŞISI NEDİR?

Çiçek aşısı, canlı virus aşısıdır. Çiçek aşısı dünyada bulaşıcı bir hastalığa yönelik insanların geliştirdiği ilk aşı olma niteliğini taşır. Çiçek aşısını 1796'da İngiliz doktor Edward Jenner nispeten hafif olan sığır çiçeği virüsü enfeksiyonunun ölümcül çiçek virüsüne karşı bağışıklık kazandırdığını göstermiştir.

Aşının yapımında, hastalığın etmeni olan Variola virus değil, Orthopox virus ailesinden bir benzeri olan Vaccinica virus kullanılır.

ÇİÇEK AŞISI HALA YAPILIYOR MU?

Çiçek aşısı Türkiye'de de Hıfzıssıhha Enstitüsü tarafından üretilmiş ve geliştirilmiştir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 1980li yıllarda DSÖ kararı doğrultusunda bu aşının yapımına ve geliştirilmesine son verilmiştir. Ancak bazı ülkelerde askeri personele yapılmaktadır.

TÜRKİYE'DE ÇİÇEK AŞISI VAR MI?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 1958'den 1977'ye kadar çiçek hastalığını ortadan kaldıran küresel bir aşılama çalışması yaptığı sırada çiçek aşısı Türkiye'de de Hıfzısıhha Enstitüsü tarafından üretildi. Ancak 1980'li yıllarda çiçek hastalığı vakalarının artık görülmemesi sebebiyle aşılama ve aşı üretimi durdu.