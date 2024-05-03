Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak’ın çocuğu cinsiyet değiştirdi

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak, cinsiyet değiştirerek kadın olmaya karar verdi. Çiçek Dilligil, “Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Heves ve marjinal bir durum da değil” dedi.

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın oğlu Ardahan Öztoprak cinsiyet değiştirmeye karar verdi ve süreci başlattı.

Temiz Magazin'in haberine göre, eğitimi için ABD’ye giden 26 yaşındaki Ardahan Öztoprak, cinsiyet geçişi sürecine girdi.

Çiçek Dilligil konuyla ilgili “26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.

Oyuncu "Cinsiyet değişikliğinin de başındayız" diye ekledi.

Ardahan Öztoprak'ın ismini "Ayda" olarak değiştirdiği öğrenildi.

Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak 1997 yılında evlenmişti.