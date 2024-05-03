Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak’ın çocuğu cinsiyet uyum sürecine girdi

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın çocuğu, cinsiyet uyum sürecine girerek trans kadın olarak açıldı. Çiçek Dilligil, “Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Heves ve marjinal bir durum da değil” dedi.

Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak'ın çocukları, cinsiyet uyum sürecine karar verdi ve süreci başlattı.

Temiz Magazin'in haberine göre, eğitimi için ABD’ye giden 26 yaşındaki Öztoprak, cinsiyet uyum sürecine girdi.

Çiçek Dilligil konuyla ilgili “26 yaşında artık bir birey. Çocuğumuzun yanındayız; aile olarak onun yanındayız. Adı artık Ayda. Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor. Önemli kliniklerden de destek alıyor" dedi.

Oyuncu "Cinsiyet değişikliğinin de başındayız" diye ekledi.

Çiftin cinsiyet uyum sürecine giren çocuklarının ismini "Ayda" olarak değiştirdiği öğrenildi.

Çiçek Dilligil ile Bora Öztoprak 1997 yılında evlenmişti.