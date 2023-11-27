Çiçek gibi israf

Kamu kaynaklarını ölçüsüz şekilde kullandığı gerekçesiyle eleştirilen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şimdi de milyonlarca liralık bitki aldı. Fatma Şahin başkanlığındaki idare, 27 kalem bitki alımı için 8,7 milyon TL ödedi.

Mustafa BİLDİRCİN

Antep’te, kentin muhtelif yerlerine dikilmesi planlanan bitkiler için milyonlarca liralık harcama yapıldı. Türkiye’nin, gelir adaletsizliğinin en görünür olduğu kentlerinden olan Antep’te milyonlarca liralık kamu kaynağının bitki alımı için harcanması tepki çekti. Harcamayı BirGün’e değerlendiren Gaziantep Şahinbey Belediyesi Belediye Meclisi’nin eski üyesi CHP’li Kalkan, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, daha önce de defalarca uyarmamıza rağmen mevsimlik çiçek ve çiçek soğanı ihalelerinden vazgeçmiyor” dedi.

AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Mevsimlik Çiçek ve Çiçek Soğanı Alım İşi” ihalesi için 7 Eylül’de Kamu İhale Kurulu’ndan onay alındığını bildirdi. İhale ise 3 Ekim’de düzenlendi.

8,7 MİLYON TL’YE İMZA

İhale kapsamında yaklaşık 11 milyon 828 bin 131 TL’lik maliyet hesabı çıkarıldı. İhaleye verilen en yüksek teklifin 11 milyon 722 bin TL, en düşük teklifin ise 8 milyon 732 bin TL olduğu belirtildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan ihale komisyonunun, teklifler üzerinde yaptığı incelemenin ardından nihai karar, 16 Kasım’da verildi. İhaledeki en düşük teklifin sahibi Sekiz Peyzaj Yatırım Anonim Şirketi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında 8,7 milyon TL’lik sözleşme imzalandı.

HANGİ DERDE ÇARE OLACAK?

Kamu harcamalarında kısıtlama öngören Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni anımsatan CHP’li Uğur Kalkan, “Buna karşın israf hız kesmiyor” diye konuştu. Antep’in çok sayıda sorunu bulunduğunun altını çizen Kalkan, şunları söyledi:

“Paranız bu kadar çoksa vatandaşlarımızın hayat standartlarının yükselmesi noktasında harcama yapın. Sizin ihale ettiğiniz çiçekler ve çiçek soğanları, açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşayan milyonlarca vatandaşımızın hangi derdine çare olacak? Bu israfları, Anteplilerin vicdanlarına havale ediyorum.”

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KIRMIZI ATEŞ ÇİÇEĞİ ALDI

İhale dokümanları arasında yer alan, “Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde, 8,7 milyon TL harcama karşılığında alınacak bitkilerin detayları da paylaşıldı. Lale bitkisi, 600 bin adet ile en yüksek sayıda alınacak bitki olurken diğer bazı bitkiler ve adetleri şöyle sıralandı:

• Menekşe: 450 bin adet

• Sümbül: 10 bin adet

• Kadife Çiçeği: 400 bin adet

• Kırmızı Ateş Çiçeği: 100 bin adet

• Dik Sardunya: Bin 200 adet

• Vapur Dumanı: 100 bin adet