Çiçek Nine KYK Yurdu’nda gerginlik: Yurttan çıkarılmak istenen öğrenciler isyan etti

Yeni KYK yurdunun bu ay sonunda kız öğrencilere tahsis edileceğini öğrenen erkek öğrenciler, yurttan ayrılmak istemeyerek tepki gösterdi.

Artvin’de 2 bini aşkın öğrenciye barınma imkânı sunacak kapasitede inşa edilen yeni KYK yurdunda çalışmalar büyük oranda tamamlandı. Son düzenlemelerin sürdüğü yurt binasında şu anda erkek öğrenciler kalıyor.

Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kara, daha önce yaptığı bir açıklamada yurt inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını belirterek, “Yeni yurt müdürlüğümüz 2044 kapasiteyle kız öğrencilerimize hizmet verecek. Ancak sonlandırma işlemleri sürdüğü ve şantiyede işçilerin bulunmaya devam ettiği için kız öğrencilerimizi geçici olarak geçen yıl kullandığımız kız yurtlarında misafir ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Kara, tamamlanma sürecine ilişkin yaptığı açıklamada ayrıca, “Yurdumuz yüzde 99 oranında tamamlandı. İşlemler tamamen bitince kız ve erkek öğrencilerimizin transferlerini Ekim ayının sonunda gerçekleştireceğiz” demişti.

ÖĞRENCİLER VE GÜVENLİK GÜÇLERİ ARASINDA GERGİNLİK

Bu açıklamaların ardından, yurtta kalan erkek öğrenciler kendilerine en az bir dönem boyunca bu yurtta kalacaklarının söylendiğini belirterek, ayrılmak istemediklerini dile getirdi. Akşam saatlerinde yurtta toplanan öğrenciler, karara tepki gösterdi. Eylem sırasında öğrencilerle güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Olayın ardından 15 Ekim Çarşamba günü öğrencilerle Artvin Valisi Dr. Turan Ergün ve ilgili kamu kurumlarının yetkililerinin bir araya geleceği bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, kentte 1207 erkek ve 3000 kız öğrenci KYK yurtlarına kayıtlı bulunuyor.

"KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİLERİN BİR ARADA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Yetkililer, mevcut durumda erkek öğrenciler için yeterli kapasitenin Seyitler ve Orta Mahalle’deki yurtlarda bulunduğunu, ancak erkek öğrencilerin yeni yurtta kalmaya devam etmesi durumunda 850 kız öğrencinin barınma sorunu yaşayabileceğini belirtti.

Ayrıca, "aynı kampüs içinde kız ve erkek öğrencilerin bir arada kalmasının mümkün olmadığı" ifade edildi.