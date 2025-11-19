Ciddi sağlık sorunları doğurabilir: İşte risk grubundaki 5 ürün

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, gıda üretim ve toplu yemek hazırlama tesislerinde yapılan yanlış ilaçlamaların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Prof. Dr. Yılmaz, özellikle restoran, fırın ve pastanelerde haşerelere karşı yürütülen ilaçlamalarda yalnızca Bakanlık onaylı firmaların görev yapması gerektiğini söyledi.

Yanlış uygulamaların doğrudan tüketici sağlığını tehdit ettiğini belirten Yılmaz, ekipman ve üretim alanlarının hijyen standartlarına uygunluğunun da kritik olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Kontrol mekanizması ham maddenin tesise girişinden tüketiciye ulaşmasına kadar bütün aşamaları kapsamalı. Kullanılan ilaçların da onaylı olması zorunlu. Kurallara uyulmazsa ciddi gıda zehirlenmeleriyle karşılaşabiliriz" dedi.

RİSK GRUBUNDAKİ ÜRÜNLER

Risk grubundaki ürünlere de değinen Yılmaz, tavuk eti, midye, kremalı tatlılar, mayonez ve salata çeşitlerinin uygunsuz koşullarda hızla bozulabildiğini, bu ürünlerin tüketici açısından daha hassas takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Coğrafi işaretli ürünlerin güvenilirlik açısından avantaj sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu ürünlerde hem üretim kalitesi hem de denetim süreçleri daha sıkıdır. Bu nedenle tüketiciler markalı ve tescilli ürünlere yönelerek riskleri azaltabilir" değerlendirmesinde bulundu.