Ciddiyet arz etmesi için daha ne ortaya çıkmalı!

Muhalefete ve gazetecilere yönelik soruşturma ve dava yağmuru devam ederken AKP’lilere ise başka bir tarife uygulanıyor. Ucu AKP’lilere dokunan şikâyetler ve dosyalar ışık hızıyla kapatılıyor. Bunun son örneğine de Karabük İl Genel Meclisi Üyesi AKP’li Recep Tetik için imza atıldı.

Karabük’ün Yenice İlçesine bağlı Kayadibi Köyü’nde yaşayan bir yurttaş, evinin yanındaki araziye kereste fabrikası yapıldığını ve bunun da hukuka aykırı olduğu belirterek Kastamonu İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Yurttaş, evinin yanındaki arazi için 12 Nisan 2021 tarihinde Karabük İl Özel İdaresi tarafından imar planı değişikliği yapıldığını belirtti. Plan değişikliği ile AKP’li İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik’e ait olan arazinin ticaret alanına dönüştürüldüğünü ve ardından da araziye kereste fabrikası inşa edildiğini vurguladı.

Emekli olan ve avukat tutacak parası da olmadığını ifade eden yurttaş, tek başına yürüttüğü hukuk mücadelesi kazandı. Kastamonu İdare Mahkemesi 10 Kasım 2022’de yurttaşı haklı bularak, “Bölgede ticaret alanına ihtiyaç olmadığını ve orman alanına ulaşım etkilendiğini" belirterek İl Genel Meclisi’nin yaptığı plan değişikliğini oy birliğiyle iptal etti. Mahkeme, plan değişikliğinde kamu yararı bulunmadığını ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu da belirtti.

Karabük İl Özel İdaresi ile AKP’li İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik, karara itiraz etse de Danıştay Altıncı Dairesi, 9 Ocak 2025’te Kastamonu İdare Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle onadı. Danıştay kararında, “İdare mahkemesinin kararı hukuka ve usule uygun olduğundan kararın bozulmasını gerektirecek bir gerekçe yoktur” denildi.

Recep Tetik

FABRİKAYA DOKUNULMUYOR

Ancak mahkeme kararıyla planları iptal edilmesine karşın çalışmaların sürdüğü fabrika hakkında yetkililer işlem yapmadı. Bunun üzerine aynı yurttaş 10 Mart 2025’te Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Karabük İl Özel İdaresi ile Yenice Kaymakamlığı’nda görevli kamu görevlilerinin “görevi ihmal” suçunu işlediğini belirtti.

SKANDAL KARAR

Savcılık ise 8 Mayıs’ta şikâyetlerin soyut ve genel nitelikte olmaması gerektiğini ifade ederek, “Yapılan araştırmalar neticesinde görevini ihmal eden ya da görevinin gereğini yerine getiremeyen herhangi bir kamu görevlisi tespit edilemedi” dedi.

Şikâyetin soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte "ciddiyet arz etmediğini" öne süren savcı, şikâyetin işleme konulmamasına karar verdi.