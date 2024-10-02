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Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı

Kastamonu’da fırtına ve kuvvetli sağanak yağış yaşamı olumsuz etkilerken, Cide ilçesinde dev dalgalar sahili dövdü, Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı.

Güncel
  • 02.10.2024 01:02
  • Giriş: 02.10.2024 01:02
  • Güncelleme: 02.10.2024 01:04
Kaynak: DHA
Cide-Bartın yolunu deniz suyu bastı
DHA

Kastamonu'nun Cide ilçesinde olumsuz hava şartları etkisini sürdürüyor.

İlçede akşam saatlerinden itibaren metrelerce yükselen dalgalar sahili dövdü. Cide-Bartın yolu deniz suyu ile doldururken, sahil şeridindeki evlerin giriş katlarını da su bastı. Cide Kaymakamlığı, Cide Belediyesi, AFAD ve Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir mücadele veriyor.

Cide-Bartın yolunda araç geçişleri kontrollü şekilde sağlanıyor.

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