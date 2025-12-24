Giriş / Abone Ol
Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Kastamonu’da gece etkili olan sağanak sonrası Cide-İnebolu kara yolunda heyelan meydana geldi. Arap Deresi mevkisinde yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları yolu ulaşıma kapattı.

  • 24.12.2025 12:18
  • Giriş: 24.12.2025 12:18
  • Güncelleme: 24.12.2025 12:20
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Katamonu'da Cide-İnebolu kara yolu, heyelan nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Kastamonu'da gece boyu etkili olan sağanak nedeniyle Cide-İnebolu kara yolunun 50'nci kilometresindeki Arap Deresi mevkisinde heyelan meydana geldi.

Kara yolu, heyelan nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması bölgede çalışma başlattı.

