CIES'e göre Süper Lig'in en değerlisi Sidiki Cherif
CIES’in analizine göre Süper Lig’in en değerli oyuncuları listesinde Sidiki Cherif ilk sırada yer aldı. Genç futbolcunun piyasa değeri 32.4 milyon euro olarak gösterildi.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) tarafından yapılan son değerlendirmede, Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerleri güncellendi. Araştırmada, ligin en değerli oyuncusu olarak Sidiki Cherif öne çıktı.
Ara transfer döneminde Angers’ten kadroya katılan 19 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 32.4 milyon euro olarak gösterildi. CIES raporunda, genç oyuncunun gelişim potansiyeline dikkat çekildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN DEĞERİ 26 MİLYON EURO
Listede Sidiki Cherif’i Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu 26.1 milyon euroyla takip etti. Aynı kulüpten Dorgeles Nene’nin değeri 26 milyon euro, Guendouzi’nin ise 25.1 milyon euro olarak belirtildi.
Araştırma, Süper Lig’de genç ve potansiyelli oyuncuların piyasa değerindeki artışın sürdüğünü ortaya koydu.