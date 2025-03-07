Çift vardiyadalar

Emek Servisi

Ülkede kadınların işyerinde ve ev içinde harcadığı mesai ile çalışma yaşamında maruz bırakıldıkları eşitsiz uygulamalar, verilerle bir kez daha ortaya kondu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki İstanbul Personel A.Ş (İSPER) koordinasyonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bölgesel İstihdam Ofisleri (BİO) ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) ortak çalışması ile “İstanbul İşgücü Piyasası ve Kadın İstihdamı” araştırma raporu yayımlandı.

HAFTADA 100 SAAT MESAİ

Rapora göre, çocuk sahibi ve çift gelirli hanelerde kadınların ev içinde ve dışında haftada yaklaşık 100 saat çalıştığı tespit edildi. Kadınların, ev içi sorumlulukların orantısız bir kısmını üstlendiğinin altı çizilen raporda, İstanbul’daki genç evli çiftlerin yüzde 93’ünde kadınların ev içi sorumluluk ve yüklerinin erkeklerden daha fazla olduğu tespit edildi.

İstihdam edilen kadınların işi kabul edeceği eşik ücret ise erkeklere kıyasla daha düşük tespit edildi. Erkeklerde kabul edilebilir maaş 32 bin lira iken kadınlarda 29 bin liraya kadar düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de yıl içinde yayınlanan istatistiklerden derlediği Verilerle Kadın bültenini dün yayımladı. TÜİK verilerine göre üniversite mezunu kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 68,9, bu kadınlar ile erkekler arasında ücret kazanç farkı yüzde 17,4 oldu. Ülkede üst ve orta düzey yönetici pozisyonundaki kadın oranı yüzde 20,6'da kalırken üniversitelerdeki kadın profesörlerin oranı yalnızca yüzde 34,6 olarak tespit edildi.