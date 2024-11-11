Çiftçi, 8 liraya sattığı buğdayın tohumunu 21 liraya alıyor

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, "Çiftçinin traktörü, tarlası var ama üretimden bir kazanç elde edemiyor. Buna rağmen tarlasını ekmek zorunda" dedi. Gürer, 2025 yılında çiftçilere verilmesi gereken milli gelirin yüzde birinin yaklaşık 635 milyar TL olduğunu vurguladı. Gürer, tohumluk buğday fiyatlarına dikkat çekerek, "Buğdayı TMO 9,250 liradan aldı. Şu anda tohumun tonu 21 TL. Taban gübre olarak kullanılan DAP gübresi ise 23 bin lirayı aşmış durumda" dedi.

Gürer, çiftçinin artan maliyetlere rağmen üretime devam etmek zorunda olduğunu, ancak yeterli destek sağlanmadığını ifade etti. Gürer, mazot desteğinin de yetersiz olduğunu belirterek, çiftçilerin mazotta ödedikleri ÖTV ve KDV’nin aldıkları desteğin dört katına denk geldiğini söyledi. "İktidar 20 milyar mazot desteği veriyor, 45 milyar lira ÖTV ve KDV vergisi topluyor. Bu nasıl destek?" diyen Gürer, çiftçilerin banka ve piyasa borçlarının her geçen ay arttığını ve borçla tarım yapabildiklerini belirtti.