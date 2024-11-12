Çiftçi aşırı kuraklık ve maliyet kıskacına sıkıştı

Çiftçileri gelecek yılda da zor bir dönem bekliyor. Artan maliyetler ve kuraklık çiftçileri düşündürürken, kilosunu 9-10 TL'ye sattığı buğdayının tohumunu da Tarım Kredi Kooperatifi’nden (TKK) 18 ila 22 TL arasında bir fiyata satın alıyor.

Kuraklıktan etkilenen üreticilerden Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu pamuk ve mısır fiyatlarının ve desteklemenin düşük olmasından dolayı üreticilerin bu yıl buğday ekimine yöneldiğini belirtti. İskenderoğlu, “Tarım Kredi Kooperatifinde 10 TL'ye satılan tohum şu an 23 TL'ye satılıyor. Devlet bizden aldığı buğdayı iki katına bize satıyor. Şu anda buğday tohumu 22-23 TL, arpa 16 TL, akaryakıtın litresi 45 TL” dedi.

Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, Antakya'nın depremin yaralarını yeni yeni saramaya başladığını belirterek, “Herkes yağmur bekliyor. Yağmur yağmadan kimse risk almak istemiyor. Buğday ekimleri mevsimsel olarak ileri tarihe kayacak. Çiftçi bu yıl mısırdan, pamuktan zarar etti, herkes buğdaya yönelecek” diye konuştu.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remzi Suiçmez ise buğday tohumlarındaki artış nedeniyle bu yıl gübresiz ekim riskinin de olduğunu bildirdi.