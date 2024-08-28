Çiftçi bankası, üreticinin tarlasını satışa çıkardı

Ekonomi Servisi

Çiftçinin bankası olarak bilinen Ziraat Bankası, borçlu çiftçilerin arazilerini satışa çıkardı. Bankaya olan kredi borçlarını ödeyemeyen çiftçilerin arsaları, Ziraat Bankası tarafından ihaleyle satılıyor. Bankanın sitesinde yayınlanan ilanlarla satışa çıkarılan binlerce arazinin fiyatları 1 milyon ile 10 milyon lira arasında değişiyor.

Kırklareli Erikler köyünde 9 milyon 175 bin TL'ye bir çiftlik, Çorum Mecitözü'nde 4 dönümlük tarım arazisi ise 18 milyon 302 bin TL'ye ihaleye çıkarıldı. Samsun Salıpazarı'nda 17 dönümde ekili fındık bahçesi 2,5 milyon TL'ye, Diyarbakır Darköprü'de 42 dönümlük tarla 10 milyon TL'ye, Tekirdağ Süleymanpaşa'da arsa, ahır ve bir köy evi 13 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Şanlıurfa Viranşehir'de 17 milyon 250 bin TL'ye 310 dönümlük tarla, Aydın'ın Söke ilçesinde 63 dönümde ekili zeytinlik 4 milyona TL'ye satılacaklar arasında yer aldı.