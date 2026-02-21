Çiftçi borca battı, Ziraat’in faizi şişti

Yaşanan don ve kuraklık nedeniyle birçok üründe ciddi verim kayıplarının yaşandığı 2025 yılında yükselen üretim maliyetleri çiftçinin borcunu daha da katladı. Üretmek için borç sarmalına giren çiftçiler, Ziraat Bankası’na 322,7 milyar lira faiz ödedi. Banka tarafından yakın izlemeye alınan çiftçi destek kredileri ise 49,1 milyar lirayı buldu.

Ülkenin en büyük kamu bankalarından biri olan ve sübvansiyonlu kredilerle üreticinin kredi kapısı olan Ziraat Bankası’nın net kârı yıllık bazda yüzde 60’ın üzerinde artış göstererek 161,47 milyar TL seviyesine ulaştı.

Bu dönemde çiftçi destek kredilerinin izlendiği ihtisas kredileri yüzde 38,2 büyüyerek 967,1 milyar liraya ulaştı. Bankanın yakın izlemeye aldığı çiftçi destek kredileri ise yüzde 98,8 oranında artarak 24,7 milyar liradan 49,1 milyar liraya ulaştı. Yakın izlemede bulunan çiftçi destek kredilerinden yeniden yapılandırılan kredi tutarı ise yaklaşık 4 katlık artışla 1 milyar 460,7 milyon liradan 5 milyar 984,4 milyon liraya çıktı.

Yıllar içerisinde çiftçiye destek hedefinden uzaklaşan bankanın sağladığı tarımsal nitelikli çiftçi destek kredilerinin toplam krediler içerisindeki payı yüzde 22,5’e geriledi. 2024 yıl sonunda bu oran yüzde 23,9 düzeyindeydi.

Çiftçinin borçluluğu artarken bankanın kredilerden sağladığı faiz geliri de devasa boyutta büyüdü. 2025 sonu itibarıyla bankanın net faiz geliri, 326,7 milyar TL olarak kaydedildi. Bu kalem, 2024 yılının aynı döneminde 165,6 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Faiz gelirindeki artış yüzde 97,3 oranında oldu.

Faiz gelirinin önemli bölümü ise ihtisas bankacılığından sağlandı. Bankanın ihtisas bankacılığından sağladığı faiz geliri, net faiz gelirinin neredeyse tamamını oluşturdu. 2025 yılında 322,6 milyar liralık faiz geliri ihtisas bankacılığından sağlandı. Bu tutar 2024 yılın aynı dönemine 211,4 milyar liraydı.

∗∗∗

GİRDİ MALİYETLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Ürettiğinden kazanamayan, borçları döndürebilmek için üretim araçlarını dahi satmak zorunda kalan çiftçinin girdilerinde artış hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2025 Aralık’ta aylık yüzde 1,30, yıllık yüzde 33,15 yükseldi. Yıllık en yüksek artış yüzde 72,78 ile veteriner harcamalarında görüldü. Gübrede yıllık artış yüzde 44,95, tohumda yüzde 38,98 oldu.

∗∗∗

TMO ÜRETİCİYE DEĞİL, FERRERO’YA ÇALIŞIYOR

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fındık fiyat politikasını protesto etmek için ofisin kentteki Milli Müdafa Caddesi’ndeki genel merkezinin önünde basın açıklaması yaptı. CHP’li Adıgüzel, aracının bagajında getirdiği bir çuval fındığı omzunda ofisin önüne taşıdı. "TMO ve onu yöneten üst akla fındık üreticisinin mesajını getirdim. Bu fındık benim halkımın mahsulü. Size alın dedik, almadınız. Madem öyle almadınız, böyle alın" diyen Adıgüzel, çuval dolusu fındığı ofisin önüne döktü.

CHP’li Adıgüzel, "Bu fındığın tamamı ihraç olup, döviz getiriyor. Fındık eşittir döviz. Bu yüzden fındığa ihanet, ülkeye ihanettir. Rekolte bu sene düştü. Fındık çok az. Normalde fiyatların yükselmesi lazım. Ama eşyanın tabiatına aykırı olarak fiyatlar yükseleceği yerde daha fazla düşüyor. Şimdi bunu kim yapıyor? Bunu Ferrero ve Türkiye’deki işbirlikçileri yapıyor. Bu kurum da seyrediyor. Tarım Bakanlığı da seyrediyor. Sezon başında piyasa fiyatının altından fındık taban fiyatı açıkladılar. İlk darbeyi vurdular. Ferrero’ya değnekçilik yapıyorlar. Zirai don sonrası fındık fiyatı yukarı doğru giderken bunlar tuttular, piyasaya ucuzdan eski fındığı sattılar. Ferrero, fındıktaki F tipi yapılanmanın adıdır. Bunlar doğrudan İtalya’ya bağlı. Bütün bu işleri kurgulayanlar burada. Her şey bu işte, bu içeride planlanıyor. O yüzden biz halkımızın yanında olmaya, üreten biziz, yöneten de biz olacağız kardeşim, demeye geldik" diye konuştu.