Çiftçi de TMO da battı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) mali raporlarına mercek tuttu. Bakırlıoğlu, kurumun 2023 yılında katlandığı finansman giderinin 2021 yılına göre 32, borçlarının ise 16 kat arttığını açıkladı.

TMO’nun mali denetimlerinin ardından hazırlanan rapor, kurumun içinde bulunduğu batağı gözler önüne serdi.

GİDERLER FIRLADI

TMO’ya yönelik rapora göre, kurumun 2021 yılında 5 milyar 534 milyon 570 bin TL olan mali borçları 2022 ve 2023 yıllarında sırasıyla 39 milyar 690 milyon 70 bin TL ve 90 milyar 150 milyon 498 bin TL olarak gerçekleşti. TMO’nun borçlarında 2021-2023 döneminde üç kat artış kaydedildi. Kurumun finansman giderinde de çarpıcı bir artış yaşandı. 2021 yılında 453 milyon 577 bin TL olan TMO’nun finansman gideri, 2023 yılında 14 milyar 520 milyon 951 bin TL olarak gerçekleşti.

FAİZE KURBAN EDİLDİ

TMO’nun içinde bulunduğu mali çıkmazı değerlendiren CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“TMO’ya 2023 yılında gerçekleştirilen iç ve dış alımların finansmanı için 40 milyar TL nakdi sermaye artış tahsil edilmiş. Kurum, 21 milyar 450 milyon TL ise görevlendirme bedeli ödeneği kullanılmıştır. Ürün alım bedeli ve ithalat ödemelerine yönelik finansman ihtiyacının öncelikle kredi kullanımıyla karşılanması, sonrasında görevlendirme bedelinin talep edilmesi nedeniyle ortaya ciddi bir faiz ödemesi çıkmıştır. Kurumun, 2019-2023 döneminde ödediği faiz 18 milyar 460 milyon TL’dir. Yani TMO faizle finansman açığını karşılamak zorunda kalmış. İktidar çiftçiyi bankalara borçlandırıp, borçla-faizle üretime mahkum etmişti.

Tarladan sofraya misyonuyla devletin çiftçiye uzanan eli olan TMO’yu da faize kurban etmişler. Neden sermaye artışının geç yapılıp, kurumun finansman ihtiyacının banka kredileri yoluyla karşılanmaktadır? İktidarın yanlış ekonomi politikası nedeniyle bütün kurumların mali dengesi bozulmuş durumda. Bu kurumların başında da maalesef TMO geliyor. İktidar, tarımı ve çiftçiyi bankaların vicdanına bırakmış durumda. Görüyoruz ki çiftçinin ürününü alan TMO’da çiftçi gibi bankaların kredileri ile ayakta kalabiliyor. Milleti bankalara borçlandırdıkları yetmiyormuş gibi devletin kurumlarını da bankalara borçlu hale getirdiler.”