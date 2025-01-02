Çiftçi gübreye mecbur

Haber Merkezi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘‘Fahiş fiyatı boykot edin’’ çağrısına ilişkin açıklama yaptı.

Gürer, özetle ‘‘Tarımın sürdürülebilirliği için zorunlu olan ürünler boykot çağrısı ile alınmasa, yem ve gübre boykot edilse, hayvanda da tarlada da verim kaybı yaşanacak ve hayvancılık yapan da çiftçilik yapan da daha büyük sorunlarla karşılaşacak. Maliyet artışı sonuçta yine vatandaşı vuracak. Esasında girdi maliyeti kullanılan ürün dikkate alınsa, daha yüksek oranda artışlar olur. 2024’ün son aylarında gübre başta olmak üzere her ürünün girdi fiyatında ciddi artış oluştu" dedi.