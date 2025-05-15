Çiftçi gününde feryat yükseldi

Haber Merkezi

Bir 14 Mayıs daha iklim krizinin, doğal afetlerin ve durmaksızın artan maliyetlerin altında ezilen çiftçilerin günü olarak geride kaldı. Çiftçiler emeğinin karşılığını alamamaktan şikâyet ediyor. Çiftçiler artık borçlanmadan üretim yapamaz hale geldi. İklim krizinin etkileriyle artan afetler de üreticilerinin belini daha da büktü.

Bakan değiştikçe değişen tarım politikaları, yetersiz tarımsal destekler, hasat dönemlerinde yapılan ithalat, tarımsal girdide dışa bağımlılık, iklim krizinin etkileri üreticilerin sorunlarının başında yer alıyor. Ancak üreticinin sorunlarına hükümet kulak tıkıyor. Sadece bu yıl hasat başlamadan yaşanan don olayları nedeniyle birçok üründe rekolte kayıplarının yaşanması bekleniyor. Üreticiler maliyetlerinin karşılanmamasından endişe duyuyor.

Tarım Orman Şurası'nın açılışında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Nisan ayında yaşanan don olayı nedeniyle özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşanacağını belirtmekle yetindi. Erdoğan “Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor. Bu süreçte Tarım Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin önemini bir kez daha gördük. Prim bedelinin yüzde 70'e kadarı devletimiz tarafından ödenen TARSİM konusunda maalesef halen arzu edilen seviyenin çok uzağındayız. Çiftçilerimizin kayıt ve sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi noktasında sizlerin desteğine güveniyorum” ifadelerini kullandı. Çiftçilerin en büyük korkularından olan kredi borçlarının silinmesine veya faizsiz ertelenmesine ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

AFET YILI HALİNE GELDİ

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ise henüz Mayıs ayında olmamıza rağmen 2025 yılı tarım sektörü için şimdiden afet yılı haline geldiğine vurgu yaptı.

Şubat ayında birçok ilde zirai don afeti yaşandığı ardından Nisan ayında 65 ilde etkili olan bir don afeti daha meydana geldi ve tarım ürünlerine ciddi zararlar verdiğine dikkat çekti. Bayraktar, üreticilerin desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak şöyle konuştu: “Yaşanan zirai don hadiselerinde başta fındık, kayısı, üzüm gibi ihraç ürünlerimiz olmak üzere ekili ve dikili tüm ürünlerimiz zarar gördü. Akdeniz havzasında olması nedeniyle, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri de Türkiye’dir. Ülkemizde, 2011’de 324 olan doğal afet sayısı yaklaşık 4 kat artarak 2024’te 1.257’ye ulaştı. Çiftçilerimizin doğal afetlerle mücadelesi zirai donla da sınırlı kalmadı. Zirai don hadiselerinin ardından 3-4 Mayıs’ta Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Niğde ve Gaziantep illerinde dolu yaşandı ve bu da tarımsal üretime ciddi zararlar verdi. Üreticilerimizin kayıpları belirlenirken mağdur edilmemesi, hızlı hareket edilmesi ve ihtiyaç duyduğu desteğe geciktirilmeden bir an önce kavuşması en büyük temennimizdir.”

Çiftçilerin pahalı girdilerle borçlanarak üretim yaptığına dikkat çeken Bayraktar, “Gübre, mazot, yem, zirai ilaç, elektrik, sulama, tohum ve işçilik maliyeti sürekli artıyor. Yüksek maliyetle üretim yapan çiftçilerimizin borçları da günden güne katlanıyor. 2025’in Mart ayında çiftçilerimizin bankalara olan borçları bir önceki yıla göre yüzde 50 artarak 996 milyar 177 milyon liraya yükseldi” dedi. Çukurova’da buğday ve arpa hasadı başladığını belirten Bayraktar, yaşanan afetler buğdayda kaliteyi ve verimi düşürdüğüne dikkat çekti. Sulama ve enerji maliyetlerinin daha da arttığını belirten Bayraktar, “Buğday üreticilerimiz, üretimde yaptığı masrafların, verdiği emeğin ve döktüğü alın terinin karşılığını almak istiyor. Müdahale alım fiyatındaki artışın enflasyon oranının altında kalmaması ve ödemelerin gecikmemesi gerekiyor. 2025 yılı müdahale alım fiyatının maliyet ve refah payı gözetilerek hasat öncesi piyasa da oluşan fiyatların üzerinde açıklanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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ÜRETİCİLER FİYATLARI PROTESTO ETTİ

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde çay üreticileri Çiftçiler Günü’nde açıklanan yaş çay alım fiyatlarını protesto etti. Rize’de ÇAYKUR önünde bir araya gelen üreticiler bu yıl için açıklanan 25,44 liralık alım fiyatına tepki gösterdi. CHP Artvin, Trabzon, Giresun ve Ordu İl Başkanlarının da katıldığı açıklamada, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2025 yılı için 25.44 TL olarak açıklanan yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Çay müstahsilini açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden bu fiyatı kabul etmiyoruz” dedi.

“Yaş çay alım fiyatını kim neye göre belirledi, çıkın açıklayın. İlan edin” diyen Deniz, sert açıklamalarına şöyle devam etti: “Çay üreticileri, ziraat odaları bizim maliyetimiz 26-29 TL arasında. Geçinmemiz için destekleme dahil en az 35-36 TL verilmesi gerekiyor diyor. Peki, ne açıklanıyor. Destekleme dâhil 25,44. Ve artık bundan sonra desteklemenin ne olacağı da belli değil. Siz nerde yaşıyorsunuz. Hiç mi sokağa çıkıp alış veriş yapmıyorsunuz. Ev kirası mı ödemiyorsunuz, çocuk mu okutmuyorsunuz. Hangi ülkede yaşıyorsunuz. Çalışanları, Emeklileri açlığa yoksulluğa mahkûm ettiniz.”