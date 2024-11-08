Çiftçi için bu yıl çok çetin geçti

Ekonomi Servisi

CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri komisyon üyesi Ömer Fethi Gürer Tarım ve Orman Bakanlığı Bütçe ve Plan Komisyon toplantısında konuştu. Gürer, “Sayın Bakan, 2024 yılı çiftçilerimiz için tam bir kara yıl oldu çünkü ne ürettiyse para kazanmadı, bütün ürünlerden zarar etti, alım fiyatları düşük tutuldu ve çiftçi borçlandı. ‘Plansız üretimden kaynaklanan kronikleşmiş dertlerimizi bitireceğiz, üretimde istikrar ve öngörülebilirliği sağlayacağız’ diyorsunuz, 22 yıldır yapılmayan şeyi yapacağınızı söylediğiniz için sizi tebrik ederim” dedi.

Çiftçinin artan maliyetlerine dikkati çeken Gürer, atılması gereken acil adımları sıraladı. Gürer, “Bir, modern sulamaya geçebilmek için kuyu sularının ruhsatlandırılması gerekiyor çünkü bankalar başka türlü kredi vermiyor. Vahşi sulamadan kurtulalım ve böylece su kaynaklarını doğru kullanalım. İki, kanun teklifi verdim, çiftçilerin tümünün borçları 2027 yılına kadar ötelensin, faizler silinsin, böylece çiftçiye bir can suyu verilsin. Üç, mazotta ÖTV'yi, KDV'yi kaldıralım, destekten vazgeçin çünkü verdiğiniz destek 20 milyar lira, ÖTV ve KDV'ye aldığınız bunun 4 katı” dedi.

‘Saldım çayıra, Mevla'm kayıra’ politikasıyla bu yıl çiftçinin tüccarın eline bırakıldığını ifade eden Gürer, “Bakanlığınız çok hantal ‘Gıda Bakanlığı’, ‘Orman Bakanlığı’, ‘Tarım Bakanlığı’ diye bölünmeli çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Hem gıda stratejik bir alan, bununla ilgili bir düzenleme yapılmalı ve belediyeler denetimin içine mutlaka alınmalı. 2004'te belediyelerden kaldırılan yetkileri, kapatılan laboratuvarları yeniden açılmalı. Yoksa gerçekten ne yediğimizi ne içtiğimizi bilmiyoruz. Size ihbar gelmezse elinizdeki 7.500 tane görevliyle bu işi yapabilme şansınız yok” diye konuştu.