Çiftçi kışlık üründen de zarar etmekten endişeli

Bursa’da biber üreticileri, meşhur ürünlerinden dahi zarar etti. Dünyada tanınan meşhur Yenişehir biberi üreticileri bu sezon biberden zarar edince çiftçinin son çaresi kışlık ürünlerden kazanma umudu oldu.

Kendi adına bir festivali de bulunan meşhur Yenişehir altın biber üreticileri bu sezon biberden umduğunu bulamayınca hazırlıklar kışlık ürünlere yöneldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı ve Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, “Yenişehir verimli toprakları ve kaliteli ürünleri ile haklı bir gurura sahip ilçemizdir. Bu sezon özellikle tüm dünya sofralarını süsleyen Yenişehir biberi üreticileri ne yazık ki zarar etti. İlçemizde birçok kaliteli ürün yetişiyor. Biberden umduğunu bulamayan üreticilerimizin umudu kışlık ürünlere kaldı. Yenişehir’de kışlık ürün olarak brokoli, lahana karnabahar pırasa şalgam ekimleri yapıldı. 5 bin dönümden fazla ekim yapıldı. Brokoli ve pırasada hasat yavaş yavaş başladı. Biberde umduğunu bulamayan çiftçimizin inşallah kışlık ürünlerde bir nebze olsun yüzünün gülmesini istiyoruz” diye konuştu.