Çiftçi Kredi Desteği 2024 | Çiftçiye kredi desteği ne kadar?

Çiftçilere özel olarak sunulan çiftçi kredi desteği üst limitinin arttırılmasının ardından yurttaşlar çiftçiye kredi desteği ne kadar sorusunu gündeme getirdi. Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçiye verilen kredi desteğinde üst limitin arttırıldığını açıkladı. Peki, çiftçiye kredi desteği ne kadar? İşte 2024 çiftçi kredi desteği hakkında detaylar!

Ziraat Bankası tarafından çiftçilere özel olarak verilen çiftçi kredi desteği 2024 üst limit miktarında artış oldu. Yaşanan artışı AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurmasının ardından yurttaşlar çiftçiye kredi desteği ne kadar oldu sorusunu araştırmaya başladı. Ziraat Bankası'nın Tarım Ekosistemi Buluşması'nda açıklanan çiftçi kredi desteği 2024 üst limitlerine göre küçük ekipman, küçükbaş hayvan ve büyükbaş süt hayvancılığı için verilen kredilerde artış yaşandığı kaydedildi. Peki, çiftçiye kredi desteği ne kadar? İşte 2024 çiftçi kredi desteği hakkında detaylar!

Çiftçiye kredi desteği ne kadar?

Kredi Türü Eski Üst Limit Yeni Üst Limit Küçük Ekipman 150.00 TL 250.000 TL Küçükbaş Hayvan 400.000 TL 600.000 TL Büyükbaş Süt Hayvancılığı 1.000.000 TL 1.500.000 TL

Çiftçi Kredi Desteği 2024

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili Ziraat Bankası'nın verdiği Çiftçi Kredi Desteklerinde küçük ekipman kredisinin 150 bin liradan 250 bin liraya, küçükbaş hayvan için kredinin 400 binden 600 bin liraya, büyükbaş süt hayvancılığı için de 1 milyondan 1 buçuk milyona çıkarıldığını duyurdu.

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Ziraat Bankamız da yeni müjdelerle sektöre verdiği desteği artırıyor. Küçük ekipman kredisi limitini 150 bin liradan 250 bin liraya çıkarıyoruz. Küçükbaş hayvan üreticilerimize işlerini büyütmeleri, hayvan sayılarını çoğaltmaları, atıl işletme kapasitelerini üretime kazandırmaları amacıyla verilen kredinin limitini de 400 bin liradan 600 bin liraya getiriyoruz. Büyükbaş süt hayvancılığı ile iştigal eden üreticilerimiz için bu rakamı 1 milyon liradan 1,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Her zaman söylüyorum gençlerimiz bizim geleceğimiz.

Gençlerin tarım alanında iş ve işletme sahibi olmalarını teşvik ediyoruz. Ülkemizdeki genç nüfusa tarım dahil ne kadar fazla alternatif iş kolu oluşturabilirsek ekonomimiz için o kadar güzel olacaktır. Genç çiftçi kredisinin limitini 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya artırıyoruz. Kadın çiftçi kredisi limitini de aynı şekilde 1,5 milyon liradan 2,5 milyon liraya yükseltiyoruz. Ziraat Bankamızın bu müjdeli haberlerinin de çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu kredilerin katkısıyla tarım sektörümüz geliştikçe inşallah Türkiye daha müreffeh, milletimiz daha huzurlu, geleceğimiz daha aydınlık daha güvenli olacaktır."