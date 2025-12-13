Çiftçi-Sen Filistin’deki köylü örgütlerine saldırıları kınadı

ÇİFTÇİ-SEN Genel Başkanı Ali Bülent Erdem ve Genel Sekreteri Adnan Çobanoğlu, Filistin'deki köylü örgütlerine yönelik saldırıları kınadı, Türkiye’deki iktidara çağrıda bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklama şöyle:

ÇİFTÇİ-SEN, İsrail'in Tarım Çalışma Komiteleri Birliği'ne (UAWC) yönelik saldırısını ve Filistinli köylü örgütü önderlerinin tutuklanmasını protesto etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na mail göndererek Bakanlığın İsrail hükümetiyle temasa geçerek gözaltına alınan çiftçi/köylü önderlerinin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etmesini istedi.

OFİSLER TAHRİP EDİLDİ, BELGELER İMHA EDİLDİ

1 Aralık'ta İsrail işgal güçlerinin, Dünya çiftçilerinin /köylülerinin enternasyonalist örgütü; La Via Campesina (Çiftçi Yolu) üyesi bir örgüt olan UAWC'nin (Tarım Çalışma Komiteleri Birliği) Ramallah ve Batı Şeria'daki (El Halil) ofislerine baskın düzenlediği tüm dünyada duyulmuştur. Askeri birlikler, çiftçi/köylü ofislerine giden tüm yolları kapattı ve buralara doğru her türlü hareketi engelleyerek tüm bölgeyi ablukaya aldı.UAWC üyelerini binaların içinde gözaltına aldı, onlara şiddet ve aşağılayıcı muamelede bulundu, aramalar yaptı, yağmaladı ve tesisleri tahrip etti. Birkaç üye tutuklandı ve şu anda gözaltında tutuluyor.

Yapılan baskında, bilgisayarlar, sabit diskler, idari dosyalar, finansal belgeler ve lojistik ekipmanlar da dahil olmak üzere tüm ofis malzemelerinin imha edildi ve el konuldu. Askerler ayrıca, çiftçilerin/köylülerin örgütünün faaliyetlerini felç etmek ve Filistinli tarım topluluklarıyla çalışmalarını susturmak için sistematik bir girişimin parçası olarak ofis mobilyalarını kasıtlı olarak tahrip etti, kapıları kırdı ve ekipmanlara zarar verdi.



Saldırı, özellikle El Halil'deki Filistin tohum bankasının altyapısını hedef alarak, Filistin'in bitki genetik mirasını temsil eden tohum stoklarını yok etti. Temmuz ayında FAO destekli Tohum Bankası'nın Tohum Çoğaltma Birimi'ne düzenlenen saldırının ardından, bu yeni saldırı kabul edilemez.

“GIDA EGEMENLİĞİNE YÖNELİK SALDIRI”

UAWC, uluslararası hukuka tamamen uygun bir şekilde faaliyet göstermektedir ve temel işlevi Filistin'deki çiftçileri desteklemektir. Bu saldırı, İsrail güçlerinin Filistinli sivil toplum örgütlerine ve tarım kurumlarına yönelik eylemlerini yoğunlaştırdığı Batı Şeria'da daha geniş çaplı bir tırmanışın ortasında gerçekleşmektedir. Topraklarına sahip çıkan ve topraklarına özen gösteren çiftçiler, son aylarda İsrailli yerleşimciler ve işgal güçleri tarafından sistematik olarak hedef alınmaktadır. Bir köylü örgütüne yönelik bu saldırılar, gıda egemenliğini yok etmeyi ve Filistin halkına yönelik soykırıma katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bu eylem, ordu ve

İsrailli yerleşimciler tarafından tarım ürünlerinin, meyve bahçelerinin ve zeytinliklerin sürekli olarak yok edilmesinin bir parçasıdır.



ÇİFTÇİ-SEN Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın, tüm tutuklu çiftçi/köylü örgütleri üyelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasını talep etmek için İsrail hükümetiyle temasa geçmesini; kötü muameleye, baskıya veya daha fazla sindirmeye maruz kalmayacaklarına dair garanti talep etmesini; ofislere yapılan baskın ve malzemelerin müsadere edilmesi veya imha edilmesiyle ilgili bağımsız bir soruşturma talep etmesini; ve diplomatik kanallar aracılığıyla meşru sivil toplum örgütlerine yönelik baskının kabul edilemez olduğunu iletmesini talep eden bir mail göndermiştir.



ÇİFTÇİ-SEN İsrail’in saldırısını, gıdanın bir silah olarak kullanılmasını protesto etmekte ve Filistinli çiftçilerle/köylülerle dayanışmasını güçlü bir şekilde ifade ederek, La Via Campesina bünyesindeki çiftçi/köylü örgütlerinin Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı ve kurtuluşuna olan bağlılığını yinelemektedir.