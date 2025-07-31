Çiftçi-Sen: Fındıkta alım fiyatı 280 TL’nin altında olamaz

Fındık hasadı yaklaşırken üreticinin gündeminde düşük alım fiyatları ve artan maliyetler var.

Çiftçiler Sendikası (Çiftçi-Sen), bu yıl yaşanan don, kuraklık ve kahverengi kokarca zararlısının etkisiyle rekoltenin yüzde 40–50 azalacağını, buna rağmen piyasada fiyat baskısının sürdüğünü açıkladı.

Sendikanın hesaplamalarına göre, bir kilogram fındığın ortalama üretim maliyeti 180 TL. Çiftçi-Sen, maliyetin üzerine üreticinin devam edebilmesi için yüzde 25 kar payı ve yüzde 25 insanca yaşam payı eklenmesi gerektiğini belirterek, alım fiyatının en az 280 TL olması gerektiğini savundu.

tarımdanhaber'in aktardığına göre; Çiftçi-Sen, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın rekolte açıklama yetkisinin Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi’ne fiilen devredildiğini öne sürdü. Konsey’in tahminleri yüksek göstererek fiyatların düşmesini sağladığını iddia eden sendika, “Kazanan hep şirketler, kaybeden üreticiler oluyor” dedi.

“DEVLET ÜRETİCİYİ DEĞİL, ŞİRKETLERİ DESTEKLİYOR”

TARSİM’in üreticiye yeterince fayda sağlamadığı da sendikanın gündemindeydi. Verilere göre devlet, TARSİM’e bugüne kadar 34,5 milyar TL destek verirken, sigorta şirketlerinin üreticilere toplam tazminat ödemesi 33 milyar TL’de kaldı. Sendika, “Devlet üreticiyi değil, şirketleri destekliyor” eleştirisinde bulundu.

Çiftçi-Sen, çözüm için şu talepleri sıraladı:

• Fiskobirlik’in demokratikleşmesi ve üretici lehine güçlendirilmesi,

• Teşviklerin şirketlere değil kooperatiflere verilmesi,

• Lisanslı depoculuğun kamu yararına yapılandırılması,

• İklim krizinden zarar gören üreticilere doğrudan destek ve faizsiz kredi ertelemesi,

• Mevsimlik tarım işçilerinin sosyal güvenceye kavuşturulması.