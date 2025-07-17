Çiftçi, tarlasını kiralayana traktör hediye edecek halde!

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Yazıboyu Köyü'nde çiftçi Sudi Gönen, yaklaşık 50 dönüm olan tarlasını ortaklaşa ektiği Adem Erdem ile zarar ettikleri gerekçesiyle çiftçiliği bırakacaklarını ifade etti.

Erdem, “Tarım sektörü ölmüş bitmiş durumda. Şu anda iki tane bankadan icralık duruma düştüm. Bu iflastan dolayı ne yapacağımızı bilmiyorum. Tarımı bundan sonra kesinlikle yapmıyorum. Zarar ettik bitti, bizde hikâye son. Karar verdik ortağımla birlikte 50 dönüm tarlayı kiraya 2 milyon liraya verip üzerine traktörü hediye ediyoruz.”