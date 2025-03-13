Çiftçi toprağa küstü

Halil ERTUNÇ

Muğla Planlama Ajansı’nın hazırladığı “Çiftçi Memnuniyeti ve Beklentileri Araştırma Raporu” değerlendirme toplantısı Cengiz Bektaş Kent Belleği Oditoryumu’nde gerçekleşti. Muğla, Aydın ve Denizli illerindeki çiftçilerinin görüşleri, beklentileri ve tarım politikalarına dair değerlendirmeler yapıldı.

Aydın, Muğla ve Denizli illerinde çiftçilik yapanların yaşadığı ekonomik, sosyal ve çevresel sorunları analiz etmek amacıyla hazırlanan raporda, Muğla, Aydın ve Denizli'deki çiftçilerin yüzde 25'inin imkânı olsa çiftçiliği bırakmayı düşündüğü belirtilirken, yüzde 70'i gelirlerin giderleri karşılamadığı ifade ediyor. Muğla'daki çiftçilerin yüzde 50'si de ürettiği ürünü satamadığını söylüyor. Yine Muğla'daki çiftçilerin yüzde 65'i çiftçilikten memnun değil.

Raporda, çiftçiliğin büyük oranda aileden miras kaldığı, çiftçilerin çoğu çiftçiliği zor ve sürdürülemez olarak tanımladı, gençlerin bu mesleğe ilgisinin azaldığı gözlemlendi. Ayrıca çiftçilik öncesi farklı sektörlerde çalışan bireylerin tarıma yöneldiği, ancak yüksek maliyetler nedeniyle sektörde kalıcılığın düşük olduğu görüldü. Çiftçilerin yüzde 70’ten fazlası gelirinin giderlerini karşılamadığını belirtilirken, tarımsal ürünlerin pazarlanması konusunda sorun yaşanmakta, çiftçiler ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldığı ifade edildi.

ÇİFTÇİ TOPRAKTAN KAÇIYOR

Su kaynaklarına erişimde ciddi sorunlar yaşandığı belirtilen raporda, “Tarımsal işgücü bulmak giderek zorlaşmakta, mevsimlik işçi sıkıntısı yaşanmaktadır. Çoban bulmak özellikle hayvancılıkla uğraşanlar için büyük bir problem haline gelmiştirenç nüfusun çiftçiliğe ilgisini artırmak için teşvik politikalarına ihtiyaç duyulmaktadır” denildi.

MUPA’nın raporunun sonuç ve öneriler kısmında da şu ifadelere yer verildi: “Tarım sektörünün sürdürülebilirliği için maliyetleri azaltıcı önlemler alınmalı ve su yönetimi güçlendirilmelidir. Çiftçilerin pazara erişimini artırmak için doğrudan satış mekanizmaları geliştirilmelidir. Tarımda iş gücü açığını kapatmak için teşvikler ve eğitim programları düzenlenmelidir. Tarım politikalarının çiftçilerin ihtiyaçlarına uygun şekilde revize edilmesi gerekmektedir.”

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ÇUKUROVA’YI DON VURDU

Başta narenciye olmak üzere Türkiye’nin en önemli meyve ve sebze üretim merkezi olan Çukurova bölgesinde 22 Şubat’tan itibaren 4 gün boyunca etkili olan don nedeniyle yüzde 50-80 arasında ürün kaybı yaşanabileceği belirtildi. Bölgedeki ziraat odaları ve ziraat mühendisleri odaları düzenledikleri ortak basın toplantısında, “tarımsal üretimin sezon başlamadan bittiğini” dile getirdi.

Odalar adına ortak açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı okudu. Tayakısı, şu bilgileri verdi: “Ekili ve dikili alanlarda oluşan zirai don felaketiyle, domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarine ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu. Ürünler çeşitlere göre; yüzde 50 ile yüzde 80 arasında zarar gördü.”