Çiftçi topraktan borç hasat ediyor

EKONOMİ SERVİSİ

Yüzlerce farklı tarım ürünü yetiştirilebilen verimli topraklarıyla anılan ülkede çiftçinin içinde bulunduğu çıkmazlar günden güne derinleşiyor.

Çiftçilerin bankalara olan kredi borcu mayısta 21 milyar 700 milyon lira daha artarak 1 trilyon 30 milyar liraya ulaştı. Bu borcun 6 milyar 900 milyon liralık kısmını ise zamanında ödenemediği için icra takibine alındı.

Tarım sektörüne verilen kredilerin 812 milyar 900 milyon lirası kamu, 217 milyar 300 milyon lirası özel bankalar kaynaklı. Buna karşılık Tarım Kanunu'na göre çiftçilere 2025 yılında verilmesi gerekli olan destek tutarı 615 milyar lira iken desteklemeler 135 milyar lirada kaldı. Hâlihazırda ekonomik darboğazda olan çiftçiler, iklim krizi ve zirai don, dolu, kuraklık gibi etkilerle ürünlerinin çoğunu kaybetti. Devletten yeterli desteği alamayan çiftçiler, üretimden de kazanç elde edemez hale geldi. Çiftçiler adeta yeniden ekim yapamayacak halde.

FAİZLERİ SİLİP 1 YIL ERTELEYİN

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) de çiftçilerin desteklenmesi yönünde çağrıda bulundu. Birlik, ülkede gıda arzının sürdürülebilirliği adına doğal afetlerden zarar gören çiftçilerin, Ziraat ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz 1 yıl ertelenmesini talep etti. Yapılan açıklamada çiftçilerin verimlerinin yüzde 85’lere, kuru tarım yapılan tahıl alanlarında ise verimin dekar başına 50 kilogramlara kadar düştüğü aktarıldı.

Özellikle nisan ayındaki zirai donun meyve üretimine, kuraklığın ise buğday, arpa ve mercimek gibi stratejik ürünlere zarar verdiği hatırlatılan açıklamada şu talepler sıralandı: “Ülkemizin gıda arzının sürdürülebilirliği adına, doğal afetlerden zarar gören çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz olarak en az 1 yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca nisandaki zirai don olayından zarar gören çiftçilere sigortaları olmasa da yapılacak olan yardımın kuraklıktan zarar gören çiftçilerimize de yapılmasını istiyoruz.”