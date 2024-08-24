Çiftçiden Bakan’a tepki: Kurşun sıkıyorsunuz

Ekonomi Servisi

Çiftçiler, Eskişehir’deki Tarım Çalıştayı’na telefonla bağlanan AKP’li Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya tepki gösterdi. Çalıştayı’na telefonla bağlanan Bakanı Yumaklı’ya sitem eden bir üretici, “İki gün önce Ukrayna’dan Bursa Gemlik Limanı’na mısır geliyor. Bu biz çiftçilerin ayağına kurşun sıkmak. Neden geliyor? Bize niye destek vermiyorsunuz? Köyler boşalıyor. Genç kalmadı köylerde. Herkes 60-65 yaşında” dedi.

YÜZ YÜZE KONUŞURUZ

Gelen mısırı araştıracağını söyleyen Yumaklı, ‘’Buna bakacağım neden gelmiş ben Eskişehir’e geldiğim zaman bunları yüz yüze de konuşuruz. Gemlik konusuna da mutlaka bakacağım’’ ifadelerini kullandı.