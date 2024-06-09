Çiftçiden kesildi, inşaatçıya aktı

Çiftçiyi topraktan kopartacak hububat fiyatları ile tepki çeken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kira ve müteahhitlik gideri belli oldu. Bakanlık 2023 yılında kira ve müteahhitlik giderleri için 383,5 milyon TL harcadı.

Üretim maliyetlerinin dahi altında belirlenen hububat fiyatları nedeniyle tepki çeken Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılı bilançosu hazırlandı.

Bakanlığın mali tablolarında yer alan gider kalemleri, “Çiftçiden esirgenen kaynak savurganca kullanılmış” yorumlarına yol açtı. Bakanlığın kira ve müteahhitlik gideri 2023 yılının sonunda zirve yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2023 yılı mali verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Veriler, bakanlığın kira ve müteahhitlik giderlerinin ulaştığı boyutu ortaya koydu.

KİRAYA YÜZ MİLYONLARCA LİRA

Mali verilere göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 yılında 40 milyon 194 milyon TL kira ödemesi gerçekleştirdi. Kira için bakanlığın kasasından çıkan para, 2022 yılında ise 62 milyon 541 bin TL’ye yükseldi. 2023 yılında ise bir rekora imza atılarak toplam 131 milyon 858 bin TL’lik kira ödemesi yapıldı.

MÜTEAHHİTLERE REKOR KAYNAK

En çarpıcı artış ise müteahhitlik giderinde kaydedildi. Buna göre, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 2 milyon 89 bin TL ve 2 milyon 860 bin TL olan müteahhitlik gideri, 2023 yılında 143 milyon 992 bin TL’ye fırladı. Bakanlığın yalnızca 2023 yılında kira ve müteahhitlik ödemeleri için harcadığı toplam para kayıtlara, 383 milyon 537 bin 202 TL olarak geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kira ve müteahhitlik giderleri yıllar göre şöyle sıralandı:

KİRA:

2021: 40 milyon 194 bin TL

2022: 62 milyon 541 bin TL

2023: 131 milyon 858 bin TL

MÜTEAHHİTLİK:

2021: 2 milyon 89 bin TL

2022: 2 milyon 860 bin TL

2023: 143 milyon 992 bin TL

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Tarımsal üretim tehlikede

Bakanlığın, buğday için ton başına 10 bin TL, ekmeklik buğday için ton başına 9 bin 250 TL ve arpa için ton başına 7 bin 250 TL olarak belirlediği hububat alım fiyatları tepki çekiyor. Fiyatların çiftçiyi topraktan uzaklaştıracağını kaydeden uzmanlar, “Hububat alım fiyatları kararı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından ciddi endişelere yol açmaktadır” değerlendirmesini yapıyor.