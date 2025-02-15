Çiftçiden pancar kotasına tepki

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifinin tohum ve mazotu çiftçiye pahalı sattığı için eleştiri içerikli paylaşım yapan Yozgatlı çiftçilerin pancar kotaları fabrika yönetimi tarafından iptal edildi. Yozgat’ta üreticiler, pancar kotalarının silinmesine yönelik tehditlere kalmalarına tepki gösterdi.

Çiftçi Mustafa Akyürek, “İki senedir bakıyoruz, dışarıda tohum 22 bin lira, bunlar da şimdi 30 küsur bin lira. Geçen yıl 15 bin liraydı, 27 bin liradan para kestin. Mazot var, 38 bin liraydı dışarıda, bunlar da 64 bin liradan para kestiler bizden. Tefeci gibi çalıştılar. Biz bunları söyledik diye bizi muhalif olarak gördüler” ifadelerini kullandı.