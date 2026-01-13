Çiftçiler anlaşmaya karşı

Fransız çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Amerika MERCOSUR ülkeleri arasında 17 Ocak’ta imzalanacak serbest ticaret anlaşmasına karşı protestolarını sürüyor.

Anlaşmanın Avrupalı üreticilere uygulanan standartları karşılamayan daha ucuz ithalatın önünü açacağını savunan çiftçiler, limanlara, yollara ve önemli lojistik merkezlerine yönelik eylemlerine hız verdi.

La Havre’deki ülkenin en büyük konteyner limanını ve Paris’in kuzeyindeki A1 otoyolunu işgal eden çiftçiler, ithal büyükbaş hayvan taşıyan kamyonlara “sembolik kontroller” gerçekleştirdi.