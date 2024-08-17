Çiftçiler bir kentte daha eylem başlattı: Traktör konvoyu eşliğinde yol kapatıldı

İktidarın tarım politikaları nedeniyle ekonomik kriz altında ezilen üretici isyan bayrağını çekti.

Yurdun dört bir yanında sokağa çıkan çiftçilerin sesi bu kez de Kahramanmaraş'ta yükseldi.

Domates ve biber üreticileri, fiyatların masraflarını karşılamamasını protesto etmek için traktörlerle konvoy düzenleyerek eylem başlattı.

Traktörlerle konvoy yapan çiftçiler, Narlı beldesinden Kahramanmaraş Valiliği’ne doğru ilerliyor.

Çiftçilerin Kahramanmaraş Valiliği önünde açıklama yapacakları belirtildi.

Traktör konvoyunun Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunu kapatması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluştu.