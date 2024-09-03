Çiftçiler dört bir yanda isyanda: Edirne ve Konya'da üreticiler iktidarı protesto etti

AKP’nin çiftçiyi mağdur eden tarım politikalarına karşı üreticiler ülkenin dört bir yanında eylem ve basın açıklaması gerçekleştiriyor.

Bugün Edirne'nin Keşan ilçesi ile Konya'nın Ereğli ilçesinde üreticiler yaşadıkları sorunlara ilişkin protesto gösterisi düzenledi.

Keşanlı çiftçiler, ayçiçeği alım fiyatına tepkilerini göstermek amacıyla traktörlü yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaymakamlık traktörlerin Keşan merkeze girmesine izin vermedi.

Eylem sonrası traktörlerin büyük çoğunluğu Keşan merkeze girerek eyleme devam etti.

Tarımsal girdilerin yüksekliğini protesto eden çiftçiler, buğday alım fiyatının yükseltilmesini talep etti.

EREĞLİ'DE ÇİFTÇİ EYLEMİ

Domates üretiminin önemli üslerinden biri olan Konya Ereğli’de çiftçiler, domatesi değerinde satamadıkları gerekçesiyle topladıkları ürünleri yere dökerek protesto gösterisi düzenledi.

Çiftçiler, “Biz çiftçiliği bırakıyoruz, Sayın Bakan duysun” diyerek iktidara tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem ve Konya Milletvekili Barış Bektaş çiftçilerin eylemine destek verdi.

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Gölge Bakan Erhan Adem, burada yaptığı konuşmada, çiftçilerin ürettiği ürünlerin karşılığını alamadığını belirtti. Türkiye genelinde tarımsal üreticilerin ve tüketicilerin yaşadığı zorluklara dikkat çeken Erhan Adem, tarım ve ekonomi politikalarının yanlış uygulamaları nedeniyle üreticilerin ürünlerini satmakta, tüketicilerin ise bu ürünleri almakta zorluk yaşadığını ifade etti.

Tarım politikalarındaki hataların, özellikle domates gibi ürünlerin değer kaybetmesine yol açtığını vurgulayan Adem, geçtiğimiz yıl uygulanan yanlış politikalar nedeniyle domates fiyatlarının düştüğünü söyledi. Salça fiyatlarındaki artışı kontrol altına almak amacıyla ihracata getirilen kotaların, ülkenin ihracat pazarlarını kaybetmesine ve salça fabrikalarının stoklarını eritememesine neden olduğunu belirtti. Bu durumun doğal olarak çiftçileri olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Öte yandan eylemde çiftçiler "İstifa" sloganları attı.